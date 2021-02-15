Пробки в Краснодаре 15 февраля 2021: город стоит намертво

Таких заторов на дорогах, как сегодня, жители Краснодара не видели несколько месяцев. Утром город сковали огромные пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы на дорогах в восемь баллов.

«КП» – Кубань» узнали пробки в Краснодаре 15 февраля 2021. Сейчас заторы на дорогах краевого центра оцениваются в восемь баллов. Намертво стоит улица Красная от Одесской до кинотеатра «Аврора».

Тяжелая дорожная ситуация на Зиповской. Пробка здесь растянулась на два километра. Аналогичная ситуация на улице 40-летия Победы. Здесь затор раскинулся на три километра.

Наглухо встала улица Восточно-Кругликовская. Здесь машины стоят от Черкасской до Школьной. Это около трех километров.

Зато улучшилась ситуацию на улице Северной. В сторону центра пробок практически нет.