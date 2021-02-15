В горных районах Сочи восстановили электроснабжение

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Нарушенное непогодой энергоснабжение горных поселков Сочи восстановлено. Потребители запитаны как по основной схеме распределительной сети, так и при помощи дизель-генераторных установок. Энергетики также отрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей.

- В работах были задействованы 32 энергетика в составе 8 бригад и 11 единиц спецтехники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Также в Сочи продолжают чистить дороги от снега.

- На трассах работают 38 спецмашин. К очистке тротуаров и пешеходных маршрутов привлечены силы и средства районных администраций и управляющих компаний. Общественный транспорт работает в штатном режиме, - добавили в пресс-служе администрации.

По прогнозам снег будет идти в Сочи в течение суток. Возможно налипание на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Оперативные службы курорта работают в режиме повышенной готовности. При возникновении происшествий нужно звонить по номерам «101» и «112».