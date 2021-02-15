В Краснодаре на полгода перекроют улицу Энгельса из-за ремонта коллектора

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В Краснодаре со 2 марта по 31 августа перекроют движение транспорта по улице Энгельса от Калинина до Володи Головатого. На этом участке будут менять трубопровод хозяйственно-бытовой канализации.

- По информации ООО «Краснодар Водоканал», 2 марта приступят к работам по реконструкции участка главного фекального коллектора. Специалисты заменят 115 метров железобетонного трубопровода на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Объехать участок можно будет по прилегающим улицам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На участке выставят ограждение и временные предупредительные дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее и советуют искать альтернативные пути заранее, чтобы не создавать заторов.