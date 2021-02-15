В Новороссийске на берег дикого пляжа выбросило необычную конструкцию

Фото: instagram.com/taskaev_m

Жители города-героя с самого утра гадают, что прибило к берегу в районе поселка Алексино. Один из местных жителей во время прогулки заметил, что на поверхности воды рядом с диким пляжем плавает странная конструкция.

- Гуляя по своему любимому месту - одному из диких пляжей Новороссийска, встретил неопознанный плавающии объект, качающийся на волнах Черного моря, - написал автор.

Фото: instagram.com/taskaev_m

Некоторые новороссийцы подумали, что конструкция относится к очистным сооружениям, которые находятся неподалеку.

Еще одна версия - боновые металлические заграждения, которые используют для оперативной локализации и сбора последствий разлива нефти.

Некоторые горожане считают, что это ферма для выращивания устриц. Много подобных конструкций видели около от Дивноморского. Из-за сильного шторма их, похоже, сорвало и унесло в другой район.