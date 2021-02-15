В 2020 году в реестр внесены три особо охраняемых природных территории федерального значения

Фото пресс-службы Кадастровой палаты края

За 2020 год в Единый государственный реестр недвижимости были внесены границы трех особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Краснодарском крае. Это сделано для сохранения и поддержания биоразнообразия, природных и связанных с ними культурных ресурсов.

- В 2020 году в ЕГРН были внесены границы трех особо охраняемых природных территории федерального значения. Дендрологический парк «Южные культуры», природный заказник «Приазовский», Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Сегодня в границах Краснодарского края расположено 365 особо охраняемых природных территорий. Семь - федерального значения: два государственных природных заповедника («Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова», «Утриш»), один национальный парк («Сочинский национальный парк»); два государственных природных заказника («Приазовский», «Сочинский») и два дендрологических парка («Дендрарий», «Южные культуры»).

И еще 326 ООПТ регионального значения: три природных парка («Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», «Анапская пересыпь», «Маркотх»), 18 государственных природных заказников («Абраусский», «Агрийский», «Анапский», «Белореченский», «Большой Утриш», «Горячеключевской», «Камышанова Поляна», «Красная горка», «Красный лес», «Крымский», «Лотос», «Ново-Березанский», «Псебайский», «Средне-Лабинский», «Запорожско-Таманский», «Тихорецкий», «Туапсинский», «Черногорье»), 298 памятников природы, один дендрологический парк («Зеленая роща»), два прибрежных природных комплекса («Анапское Взморье», «Ясенская коса»), четыре природные рекреационные зоны («Лесопарк Прикубанский», «Урочище Красный Кут», «Лесопарк Краснодарский», «Парк стадиона Кубань»).