Гость Сочи до смерти забил собутыльника во время пьяной ссоры

Фото СК РФ

В ночь на 27 января 2021 двое мужчин выпивали в доме в поселке Верхняя Мамедова Щель Лазаревского района.

Во время застолья между ними произошла ссора, быстро перешедшая в драку. Один из мужчин несколько раз сильно ударил другого по голове. Удары он продолжал наносить до тех пор, пока его собутыльник не перестал подавать признаков жизни.

Увидев, что тот мертв, нападавший вызвал полицию. Полицейским он предпочел сообщить, что его приятель просто «неудачно упал». Тем не менее, эксперты быстро установили истинную причину смерти.

- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю в отношении 42-летнего приезжего возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 52-летнему знакомому, повлекших по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.