Аэропорт Краснодара отправил на вылет уже четыре рейса

Фото пресс-службы аэропорта

Из-за снегопада, обрушившегося на Краснодар 15 февраля, аэропорт краевой столицы остается закрытым. В транспортном терминале решили отправлять рейсы на вылет поэтапно после каждой чистки и посыпки полос.

- По данным на час дня аэропорт Краснодара обслужил четыре задержанных рейса и отправил их в пункты назначения. "Аэрофлот" СУ 1275 в Шереметьево, UTair в Сочи, и "Азимут" в Пулково и Самару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Также стоит отметить, что ограничения на прилет и вылет продлили до 17:00. Время ограничений транспортного узла могут продлить из-за непогоды, об этом будут сообщать представители аэропорта дополнительно.

- Задержаны еще семь рейсов. С пассажирами сейчас работают представители авиакомпаний, - добавили в пресс-службе обслуживающего предприятия.