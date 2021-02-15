Губернатор Кубани поручил главам городов и районов лично контролировать обеспечение жителей теплом и электроэнергией

Фото администрации КК

На краевом совещании губернатор Вениамин Кондратьев распорядился более четко координировать в региону работу по устранению последствий мощных снегопадов.

Глава региона отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Краснодаре, где жители Юбилейного микрорайона из-за аварии на сетях на сутки остались без теплоснабжения в морозы.

Губернатор также напомнил, что по докладам все службы были готовы к непогоде, а фактически люди сутки просидели без тепла и света. Такие ситуации недопустимы.

- Министерство ТЭК и ЖКХ, главы городов, держите их на постоянном контроле, На прошлых выходных не было серьезного минуса, но прогнозы до конца недели неблагоприятные. Все коммунальные службы должны работать круглосуточно, – сказал губернатор в ходе совещания.

Вениамин Кондратьев также поручил вице-губернатору Александру Трембицкому лично координировать эту деятельность и своевременно докладывать об аварийных ситуациях и принимаемых мерах.