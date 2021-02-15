В центре Краснодара маршрутка сбила двух женщин

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Это происшествие случилось на улице Мира в Краснодаре. Днем 15 февраля маршрутка сбила на дороге двух женщин.
Как сообщают очевидцы, автобус не успел затормозить и наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу. О том, шли ли женщины на зеленый свет, пока не ясно. Однако удар был такой силы, что жительницы города получили травмы.
По некоторым данным, у одной из пострадавших женщин проблемы с носом, у второй - онемели ноги. Очевидцы ДТП вызвали на место происшествия скорую.
Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что yа пересечении улиц Горького и Красноармейской произошла авария. Происшествие случилось на рельсах, из-за чего трамвайные вагоны не могли сдвинуться с места.