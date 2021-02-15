День жестянщика: В Краснодаре на ледяной горке столкнулись пять машин

В Краснодаре три машины скатились с ледяной горки. Все произошло в одном из гаражных кооперативов в микрорайоне Гидростроителей.

Сначала с горки неудачно спустились три авто, а позже к ним добавились еще две машины. Все они не справились с управлением на заледенелом спуске и беспомощно уткнулись друг в друга. Серьезных травм в результате столкновения, по словам очевидцев, никто не получил.

После того, как видео стали активно обсуждать в соцсетях, власти города объяснили, почему в этом крутом месте образовался каток. По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, спуски с микрорайона Гидростроителей в район новой застройки (так называемая «яма») не находятся на балансе муниципалитета.

- Следить за их нормативным состоянием и приводить в порядок должен застройщик, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Тем не менее, департамент оперативно направил технику, спуски очистили от снега и обработали противогололедными материалами.