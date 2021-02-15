Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На капитальный ремонт многоквартирных домов Кубани в 2021 году направят около 3,3 млрд рублей

Заменены будут также несколько сотен лифтов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации КК

Фото администрации КК

До конца марта краевой Фонд капремонта должен провести отбор подрядчиков и заключить все контракты. Эту задачу пере организацией поставили краевые власти.

В 2021 году в план по ремонту включено 795 многоквартирных домов. В них планируется заменить кровлю, обновить фасады и коммуникации. На работы намечено потратить 3 млрд 295 млн рублей.

– Работа предстоит масштабная. До 31 марта Фонд должен провести отбор подрядчиков и заключить все контракты. Важно, чтобы к ремонтным работам были максимально привлечены местные строительные бригады. Это наш малый и средний бизнес, который нужно поддержать, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В данный момент уже заключены договоры по 350 домам, из них по боле чем по 60и домам проводится госэкспертиза.

В 2021 году в регионе также планируется заменить 261 лифт в 88 жилых домах. Задержек в этой работе можно избежать за счет активного использования возможностей лифтового завода Крымского района, где планируется произвести около 600 лифтов.

– С региональным производителем легче выстроить логистику. Для бюджета это тоже плюс: расширение рынка сбыта местных производителей дает новые рабочие места, дополнительные налоги, – сказал Вениамин Кондратьев.