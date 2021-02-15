На капитальный ремонт многоквартирных домов Кубани в 2021 году направят около 3,3 млрд рублей

Фото администрации КК

До конца марта краевой Фонд капремонта должен провести отбор подрядчиков и заключить все контракты. Эту задачу пере организацией поставили краевые власти.

В 2021 году в план по ремонту включено 795 многоквартирных домов. В них планируется заменить кровлю, обновить фасады и коммуникации. На работы намечено потратить 3 млрд 295 млн рублей.

– Работа предстоит масштабная. До 31 марта Фонд должен провести отбор подрядчиков и заключить все контракты. Важно, чтобы к ремонтным работам были максимально привлечены местные строительные бригады. Это наш малый и средний бизнес, который нужно поддержать, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В данный момент уже заключены договоры по 350 домам, из них по боле чем по 60и домам проводится госэкспертиза.

В 2021 году в регионе также планируется заменить 261 лифт в 88 жилых домах. Задержек в этой работе можно избежать за счет активного использования возможностей лифтового завода Крымского района, где планируется произвести около 600 лифтов.

– С региональным производителем легче выстроить логистику. Для бюджета это тоже плюс: расширение рынка сбыта местных производителей дает новые рабочие места, дополнительные налоги, – сказал Вениамин Кондратьев.