Фото Фонда "Край добра"

В этом году из-за пандемии провести праздник в стенах больницы не удалось, но маленькие пациенты краевого онкоотделения не остались без подарков.

Благотворительный фонд помощи детям «Край добра» вместе с радиостанцией «Казак FM» подарили детям «Сказочное время». Ведущие радиостанции Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина записали аудиосказки для малышей, которые проходят длительный курс лечения в больничных стенах.

Аудиоколонки и радиоприемники уже отправлены маленьким слушателям.

-Эти сказки мы записали с особым трепетом и любовью, и очень хотим, чтобы в жизни каждого ребенка было место настоящему чуду», - сказал Алексей Орлов.

Организаторы благотворительной акции надеются, что дети смогут погрузиться в волшебный мир, где царит атмосфера чудес и доброты, и это поможет скрасить больничные будни тяжелобольных ребят и подарит им радость!

«Край добра» выражает благодарность строительной компании «Семья» за помощь в организации акции, а также за возможность оплачивать курсы лечения Саше Глинщикову, который борется с раком сетчатки глаз. За время работы «Край добра» помог детям с онкологическими заболеваниями на сумму более 46 млн рублей.