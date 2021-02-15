В Краснодаре задержана банда уличных грабителей

Фото УМВД по Краснодару

В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа Краснодара с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице Селезнева, возле здания банка неизвестный мужчина отобрал у нее кошелек с деньгами в размере 5 500 рублей и убежал.

Вскоре оперативники на месте происшествия установили личность и задержали предполагаемого грабителя по горячим следам на улице Вишняковой. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний житель Адыгеи, который признался в совершении совместно со своим сообщником серии грабежей на территории краевого центра. Его подельником оказался также ранее судимый 21-летний житель Усть-Лабинского района.

Всего на счету молодых людей совершение не менее пяти фактов открытого хищения имущества у женщин на нескольких улицах Краснодара. От действий грабителей пострадали и несколько продавцов продуктовых магазинов. Во всех случаях добычей мужчин становились изделия из золота или чужие сумки. Общий ущерб от их действий составил более 60 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемых расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж), санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает УМВД по Краснодару.