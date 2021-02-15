Сдача проблемного жилого комплекса «Радуга» в Краснодаре запланирована на начало 2023 года

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Как сообщил 15 февраля первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, суд удовлетворил иск регионального Фонда защиты дольщиков о намерении перенять права и обязательства застройщика-банкрота ЖК «Радуга» в Краснодаре.

ЖК на улице Жигуленко из трех 20-этажных корпусов, стал одним из самых сложных долгостроев края, Он должен был завершиться строительством еще в 2016 году. Однако, работы на объекте были заморожены.

– Судом вынесено определение об удовлетворении ходатайства Фонда защиты дольщиков Кубани о намерении перенять права и обязательства застройщика-банкрота ООО «Радуга». Более того, юристы Фонда добились снятия части обеспечительных мер по объектам ООО «Радуга», – написал Андрей Алексеенко в социальных сетях.

Благодаря этому решению Фонд получил право стать застройщиком проблемного ЖК и приступить к его достройке.

В первую очередь будет актуализована проектная документация и проведены необходимые экспертизы, которые нужны для выхода подрядчика на стройплощадку.

По предварительной информации, окончательная сдача ЖК «Радуга» запланирована на начало 2023 года.