На Кубани по национальному проекту построят и реконструируют 9 объектов водоснабжения

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Работы намечено провести в период с 2022 по 2024 годы в рамках профильного федерального проекта. Реализация планов позволит улучшить водоснабжение почти для 100 тысяч жителей отдаленных сел и хуторов региона.

Сейчас идет разработка проектной документации для новых объектов.

– Большую поддержку в строительстве новых объектов коммунальной инфраструктуры регион получает, в том числе, за счет программы профильного национального проекта. Наша задача – свести к минимуму дефицит чистой питьевой воды и уйти от подачи воды по графику, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

По программе намечено реконструировать водозаборы и построить очистные сооружения в Крыловском, Каневском, Отрадненском, Успенском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском районах, а также станице Саратовской и Темрюке.

Кроме того, реконструирована будет система водоснабжения Лабинска.

В 2021 году реконструкция пройдет на очистных сооружениях и водозаборах Новокубанске, Белореченске и Горячем Ключе.