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Власти Краснодара привлекают для уборки снега дополнительную технику из других городов

Техники на месте не хватает для уборки огромного количества снега
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

Власти Краснодара вынуждены признать, что возможностей специальной техники, которая есть в их распоряжении, для уборки снега в городе после мощных снегопадов, недостаточно.

- Сильный снег шел всю ночь, не прекращается в течение дня. Все это время на дорогах работают снегоуборочные машины и другая техника. Часть дополнительной техники выделило краевое министерство транспорта, а также застройщики и другие хозяйствующие субъекты. Здесь большие слова благодарности всем, кто не остался в стороне,- отмечает в соцсетях мэр Краснодара Евгений Первышов.

Мэр также пишет о том, что прогноз погоды синоптиков неутешительный. Снегопад будет продолжаться еще долго. Поэтому власти города готовы привлечь дополнительную снегоуборочную технику.

- Наш подрядчик по расчистке города от снега готов взять технику на субподряд. Со своей стороны, город обеспечит иногородних водителей проживанием и горячим питанием. Соответствующую оплату тоже гарантируем,- написал Первышов.

Как указывает глава краевого центра, городские власти готовы выслушать и принять предложения в этом вопросе. Для этого необходимо позвонить в Центр организации дорожного движения Краснодара по телефону +7 (861) 218-99-18.