Белореченские спасатели помогли двум людям, попавшим в ДТП

Фото Кубань-СПАС

Вечером 14 февраля, около 21 часа на 46-ом километре трассы « Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» произошла серьезная авария.

Здесь произошло лобовое столкновение ВАЗ-21010 и Lada Priora. В результате ДТП есть пострадавшие Первыми на место прибыли спасатели.

- На место ДТП выехали специалисты Белореченского отряда «Кубань-СПАС». Сотрудники отряда оказали первую помощь женщине из автомобиля Lada Priora и мужчине из автомобиля ВАЗ-21010. Далее помогли им добраться к карете скорой помощи и передали в руки медиков,- сообщает пресс-служба отряда.