23 февраля в Краснодаре пройдут экскурсии, посвященные жизни города во время и после Великой Отечественной войны

Фото Краснодарского краевого художественного музея

Сотрудники Краснодарского краевого художественного музея 23 февраля проведут в краевом центре пешеходные экскурсии, посвященные историческим событиям в жизни города во время Великой Отечественной войны.

. Пешеходная часть экскурсии "Краснодар в годы Великой Отечественной войны" позволит ее участникам узнать о разрушенных в то время памятниках истории и архитектуры города, о тяжелых месяцах оккупации Краснодара, о героях, прославивших нашу землю и их подвигах.

- Маршрут: Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко – Площадь А. С. Пушкина – Казачья площадь – Екатерининский сквер – Площадь Победы – улица Красноармейская – улица Комсомольская – улица Красная – сквер имени Г. К. Жукова.

Дата экскурсии – 23 февраля в 11.00,- рассказали в музее.

Двухчасовая пешеходная экскурсия "Город, вернувшийся с войны" посвящена истории восстановления Краснодара в послевоенный период.

Ущерб от войны был огромен. В развалинах лежала большая часть центра города. Предлагаемый экскурсионный маршрут познакомит с историко-архитектурными памятниками Краснодара, пострадавшими во время оккупации и восстановленными после войны.

Маршрут экскурсии таков: Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко – Площадь А. С. Пушкина – Казачья площадь – Екатерининский сквер – улица Советская – улица Красная – сквер имени Г. К. Жукова– улица Гоголя.

Дата экскурсии – 23 февраля в 14.00.