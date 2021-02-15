На Кубани спасателям пришлось защищать пенсионерку от двух злобных псов

Фото Кубань-СПАС

С неожиданной проблемой столкнулась пожилая жительница станицы Малотенгинской Отрадненского района Кубани.

Женщина возвращалась с рынка домой, но вот зайти в калитку не смогла.

Пока пенсионерка выбирала покупки на рынке, к ней во двор пробралась чужая собака с обрывком цепи на шее, который, в свою очередь, запутался с цепью собаки хозяйки. Животные вели себя очень агрессивно, поэтому пожилая женщина боялась войти во двор

Ей ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к спасателям. На помощь пенсионерке выехали специалисты Отрадненского отряда «Кубань-СПАС».

- С помощью ловчей петли для отлова собак они зафиксировали агрессивного незваного гостя, распутали цепи и освободили собак. Животные во время спасательной операции не пострадали, а хозяйка благополучно вернулась домой,- сообщает пресс-служба отряда.