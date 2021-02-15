Билайн в 3 раза усилил «сердце» своей сети для улучшения сервиса

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Билайн увеличил мощность собственного центра обработки данных (в ЦОД размещаются стойки с серверным оборудованием). Оператор ввел в работу два новых модуля, которые помогут поддерживать качественный клиентский сервис в условиях постоянного роста трафика и увеличат надежность сети в Краснодарском крае и других регионах России.

«Собственный центр обработки данных помогает предоставить клиентам качественный доступ к цифровым сервисам и услугам, - прокомментировал исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин.- Расширение мощности ЦОД закладывает технологический фундамент для дальнейшего увеличения емкости сети для новых клиентов, что даст возможность нашим абонентам смотреть еще больше онлайн-видео в самом лучшем качестве и загружать тяжелый контент на более высоких скоростях. На протяжении последних лет Билайн реализовывает масштабную программу развития сети, и введенные новые модули только часть этой большой работы. Компания продолжит развивать свою инфраструктуру и в ближайшем будущем к уже существующим трем модулям ЦОД добавятся четвертый, пятый и шестой, строительство которых сейчас ведется».

По данным внутренней аналитики, Билайн за 2018 и 2019 годы увеличил сеть 4G, обеспечивающую скоростной интернет, в 2 раза. В крупных городах скорости мобильного интернета выросли на 20-40%, а трафик мобильного интернета за год увеличился на 44%.

Подробнее о ЦОД Билайн можно узнать из видео.