В Анапе готовится к открытию первый в России Центр управления муниципалитетом

Фото мэрии Анапы

Уже через несколько дней в Анапе начнет работать первый в России центр управления муниципалитетом. Система будет работать на базе Единой дежурной диспетчерской службы. Сюда будут стекаться различные данные со всего города. .

Специалисты в сферах ЖКХ, образования, общественного транспорта, соцзащиты и ряда других , будут отслеживать сообщения соцсетей, мессенджеров и сайтов, и оперативно обрабатывать их,передавая информацию непосредственно исполнителям.

– Это максимальное сокращение дистанции между населением и органами власти, Центр позволяет быстрее выявлять проблемы и оперативнее на них реагировать, минуя все бюрократические барьеры.– рассказал директор ЦУР края Юрий Шевченко.

Задача центра-не только в прямом реагировании на различные ситуации, но и их анализ, с целью избежать ошибок в управлении в дальнейшем.

Помимо прочего, в ЦУМ Анапы будут выведены сигналы с более чем 400 видеокамер системы «Безопасный город».

– Необходимо максимально качественно провести эту работу до начала летнего сезона, А следующим этапом запланировать охват всей курортной зоны, начиная от Благовещенской и заканчивая Утришом.– отметил мэр Анапы Василий Швец.