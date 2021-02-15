На планерке в ЗСК обсудили ход массовой вакцинации населения в крае

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Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой депутаты обсудили массовую вакцинацию жителей края против коронавирусной инфекции.

Руководитель краевого парламента отметил, что решающую роль в борьбе с распространением инфекции для развития коллективного иммунитета призвана сыграть прививочная кампания.

Сегодня на Кубани, как и в стране в целом, обстановка стабилизируется. С конца января число выздоравливающих за день превышает число заболевших. В связи со снижением заболеваемости и числа тяжелых пациентов три ковидных госпиталя уже переведены в обычный режим работы.

При этом только высокой иммунизацией населения может быть обусловлен полный контроль над эпидситуацией в регионе.

На данный момент привились уже более 81 тысячи кубанцев – это больше, чем заразилось за весь период пандемии.

Вакцинация проводится в 97 медицинских организациях, в том числе в 86 поликлиниках. Дополнительно в краевом центре открыты еще семь пунктов – два мобильных и пять стационарных в торговых центрах.

Такой формат востребован у жителей за счет своей доступности.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко заострил внимание на проблеме Интернет-торговли вакцинами против новой коронавирусной инфекции иностранного производства, незарегистрированными в Российской Федерации, вследствие чего граждане рискуют приобрести «пустышку».

Подводя итог заседанию, глава парламента призвал усилить разъяснительную работу о порядке вакцинации на территории края. Соответствующие рекомендации также нашли отражение в резолюции совещания.