Семь новых автобусов пополнили школьный автопарк Сочи

Фото мэрии Сочи

В Краснодаре школам городов и районов края передано 70 школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Из них 7 автобусов поступили в Сочи.

В школу и обратно на курорте перевозят более 5 тысяч учеников сельских школ.

Пять из полученных автобусов поступят в среднюю школу №65 в горный поселок Красная Поляна. Здесь обучаются 1200 школьников, из них 278 нуждаются в подвозе из окрестных сел.

Два автобуса предоставят местной школе в селе Черешня Адлерского района.

– Новые транспортные средства оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасной и комфортной поездки школьников, – рассказала заместитель главы города Сочи Елена Канюк.

Масштабная замена школьного автопарка в крае проводится с 2015 года. За это время школы Сочи получили 80 новых автобусов.