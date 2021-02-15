В Краснодаре на улице Минской тротуар начнут строить весной

Фото: krd.ru.

В Краснодаре на перекрестке улиц Минской и Харьковской тротуар начнут строить в марте. Новая дорожка появится вдоль трамвайного полотна. Перед началом строительства перенесут расположенный рядом забор.

- По данному вопросу от жителей было множество публикаций и обращений, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Нужен нормальный тротуар.

Раньше на этом месте была тротуарная дорожка, но ее пришлось демонтировать из-за несоответствия требованиям безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле школы 72 в Краснодаре появился тротуар. Его длина составляет 200 метров. Подрядчик выполнил работы всего за 4 дня. Деньги взяли из городского бюджета. Школа на 1550 мест по улице Байбакова открылась в прошлом году. Подрядчики благоустроили только территорию школы, тротуар не был в их компетенции. Люди начали жаловаться на неудобство (подробности)