Фото: krd.ru.

В Краснодаре штормовое предупреждение продлено по 17 февраля. Синоптики в течение двух ближайших дней прогнозируют сильный снегопад и метель, налипание снега не провода и деревья.

- В ближайшие 24 часа в городе будет дуть северо-восточный вечер со скоростью 5-10 м/с, днем возможны порывы 11-14 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью от -6 до -8°С, днем от -3до -5°С.

В течение дня на улицах краевого центра работают погрузчики, экскаваторы, самосвалы и другая техника. Противогололедными материалами обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски на проезжей части.

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