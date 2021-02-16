«Дикий ужас»: Жители Сочи сообщили о массовой травле собак

Скрин из видео: https://t.me/gorodsochi

Жители Сочи сообщили о массовой травле собак. Очевидцы выложили в сеть десятки жутких фото мертвых животных. Кадры из видео напоминают хоррор: несчастные четвероногие жертвы корчатся в конвульсиях.

- Это произошло в Адлере, около одного из торговых центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» местные зоозащитники. – Вся эта экзекуция происходила на глазах детей.

Прибывшие не место ветеринары, которых вызвали активисты, констатировали смерть животных. По предварительной информации догхантеры использовали соединения изониазида.

Собака не может метаболизировать («переварить») изониазид, у нее начинается гипогликемическая кома, судороги, от которых животное и погибает.

Напомним, что животному достаточно близко вдохнуть или полизать препарат — он очень быстро попадает в кровь и тогда на спасение жизни собаки остается всего полчаса.

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У собаки вдруг начинается повышенное слюноотделение, слюна вязкая, потом начинается рвота из-за сокращений слизистой желудка. Яд быстро разрушает кровь, и остановить этот процесс практически невозможно. Как только заметили неладное — срочно везите питомца в клинику. Если доза яда была невелика, то есть шанс на спасение. Врачи поставят собаке поддерживающие капельницы. И тут уж надежда на то, что организм собаки сильный и сможет справиться с ядом (подробности).