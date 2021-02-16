Аэропорт Краснодара 16 февраля снова закрыли из-за метели, задержано 19 рейсов

Фото пресс-службы аэропорта

По данным на 9 часов утра 16 февраля аэропорт Краснодара закрыли на приём и выпуск воздушных судов до 11:30. Ограничения ввели из-за ливневого снега. Задержано 19 рейсов.

- На данный момент, в аэропорту Краснодар задержано 19 рейсов, 3 ушли на запасной аэродром – «Азимут» из Уфы и «Победа» из Внуково в Минеральные Воды, S7 из Новосибирска в Ростов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники транспортного узла продолжают расчищать перрон и полосы и поливать самолеты противоледными средствами. Снег продолжает сыпать. Аэропорт находится почти в центре циклона.

Ожидается, что осадки продолжатся весь день. Ограничения в работе аэропорта могут продлить. Время вылета нужно уточнять на онлайн-табло. С пассажирами задержанных рейсов в терминале работают представители авиакомпаний.