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Региональные трассы Краснодарского края расчищают 470 спецмашин

16 февраля на Кубани продолжают чистить дороги, снег продолжает идти вторые сутки. Сугробы на трассах убирают почти пять сотен снегоуборочных машин
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

16 февраля на Кубани продолжают чистить дороги, снег продолжает идти вторые сутки. Сугробы на трассах убирают почти пять сотен снегоуборочных машин.

Дорожные служы Кубани продолжают ликвидировать последствия снегопада в круглосуточном режиме. Количество техники на региональных трассах увеличили до 470 единиц.

- Дороги от сугробов убирают комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и бульдозеры. За сутки израсходовано почти 4,5 тысяч тонн противогололедной смеси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В течение всего дня 16 февраля прогнозируется снег, местами ожидается метель. При ухудшении ситуации со снегом и сильных переметах на трассах разместят мобильные пункты обогрева. По данным на 10 часов утра, все дороги свободные.