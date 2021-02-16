Региональные трассы Краснодарского края расчищают 470 спецмашин

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16 февраля на Кубани продолжают чистить дороги, снег продолжает идти вторые сутки. Сугробы на трассах убирают почти пять сотен снегоуборочных машин.

Дорожные служы Кубани продолжают ликвидировать последствия снегопада в круглосуточном режиме. Количество техники на региональных трассах увеличили до 470 единиц.

- Дороги от сугробов убирают комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и бульдозеры. За сутки израсходовано почти 4,5 тысяч тонн противогололедной смеси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В течение всего дня 16 февраля прогнозируется снег, местами ожидается метель. При ухудшении ситуации со снегом и сильных переметах на трассах разместят мобильные пункты обогрева. По данным на 10 часов утра, все дороги свободные.