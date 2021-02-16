В Краснодарском крае из-за снега разворачивают пункт обогрева в районе Горячего Ключа

На трассах Краснодарского края разворачивают подвижные пункты обогрева из-за снегопада. Первую палатку МЧС на 30 мест разбили на федеральной автодороге «М4 Дон» в Горячеключевском районе.

- От Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона в пункте обогрева дежурят автомобиль ЗИЛ-131 и снегоболотоход, а также 15 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что для обогрева задействовано еще и кафе «Старый замок» недалеко от Горячего Ключа.

Стоит отметить, что на дороге ограничено движение большегрузных автомобилей. Автобусы и легковые автомобили движутся в обычном режиме.

При ухудшении ситуации с погодой пункты обогрева будут разворачивать в других районах края.