На Кубани выделят более 220 млн рублей для сдерживания цены на хлеб

В Краснодарском крае поддержат агропромышленный комплекс, на него выделено 7,4 млрд рублей. И это не окончательная сумма. Ее планируют увеличить на сессии ЗСК.

- Аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат при производстве зерновых и зернобобовых культур, включая рис. На эти цели предусмотрено более 200 млн рублей. А для стабилизации цен на хлеб производителям муки возместят часть затрат, для этого направлено более 220 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе в два раза увеличились субсидии на производство молока. Они выросли с 1,5 рублей на литр молока до 3 рублей.