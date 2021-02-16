Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 февраля выросло на 167

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но последние две недели наблюдается спад по количеству заболевших.

По данным на 16 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 167 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Выселковский район, здесь выявили 50, 33 и 12 новых случаев соответственно.

- В Геленджике и Лабинском районе коронавирусом заболели по семь человек, в Апшеронском – шесть. По пять новых пациентов поступили в медучреждения в Новороссийске и Туапсинском районе. По четыре инфицированных – в Кореновском, Белореченском, Каневском, Темрюкском районах. По три положительных результата получено в Ейском, Кущевском, Крыловском, Усть-Лабинском районах. По два – в Калининском, Курганинском, Мостовском и Павловском районе. По одному человеку заразились в Анапе, Армавире, Славянском, Староминском, Тихорецком и Тбилисском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших – четверо детей, самому младшему два года.