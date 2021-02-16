Горный курорт «Роза Хутор» поддержал международный конкурс в сфере туризма

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Горный курорт «Роза Хутор» (Краснодарский край) стал генеральным партнером III международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд»-2021. Организаторы конкурса - Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ» ставят своей целью создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

«Мы посчитали важным поддержать конкурс «PROбренд», который объединяет наше туристическое сообщество, - комментирует заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный. - Несмотря на соревновательный аспект, присутствующий в любом конкурсе, это отличная площадка для обмена профессиональным опытом, разбора и анализа лучших отраслевых примеров. Радует, что ежегодно количество участников растет, как и качество представленных проектов, очевидна динамика создания новых уникальных брендов туристических дестинаций.

В этом сезоне курорт «Роза Хутор» отмечает 10-летний юбилей. За это время из локального горнолыжного комплекса он вырос в крупнейший горный курорт страны. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя инфраструктуру и сервис. Поэтому, я надеюсь, наша успешная практика также будет представлять интерес для участников «PROбренда». Таким образом, в дискуссии с коллегами, мы вместе двигаемся к главной цели – организации превосходного отдыха для наших гостей».

«В ходе конкурса эксперты будут оценивать нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со СМИ, интересные рекламные решения, - отмечает Виктор Коваленко, вице-президент ЕСОТ. – Конкурс «PROбренд» уже третий год подряд аккумулирует лучший российский и не только опыт в сфере брендинга и маркетинга и, что самое важное, дает возможность познакомиться с этим опытом всем желающим – посредством, семинаров, конференций и вебинаров».

К участию в конкурсе «PROбренд»-2021 приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы, производители сувениров, организации и физические лица.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.