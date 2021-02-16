В Краснодарском крае скончались 15 пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 16 февраля за последние сутки скончались еще 15 человек с инфекцией в семи районах региона. Больше всего пациентов ушли из жизни в краевом центре.

- В Краснодаре скончались восемь человек. Пятеро из них проживали в краевом центре – это 67-летний и 80-летний мужчины, женщины 72, 75 и 80 лет. Пациенту из Анапы было 33 года, из Динского района – 76 лет, жительнице Выселковского района – 61 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

В больнице Северского района умер 63-летний краснодарец, в Усть-Лабинском районе – 93-летний местный житель. В Лабинске ушел из жизни 86-летний мужчина из Мостовского района. Врачам больницы Крымского района не удалось спасти 61-летнюю анапчанку. В Сочи не стало пациентов 54 и 73 лет. В Армавире умер местный житель 73 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали 16 человек с инфекцией.