Рядом с мобильным пунктом вакцинации в центре Краснодара появились палатки для обогрева людей

Фото администрации КК

Палатки для обогрева людей установили рядом с мобильным пунктом вакцинации на Главной городской площади Краснодара. Это сделано для того, чтобы в мороз люди из очередей на прививку могли не мерзнуть на улице.

Прививку от коронавируса сейчас можно сделать более чем в 120 больницах и поликлиниках Кубани. Мобильные пункты не в состоянии заменить все эти учреждения.

Фото администрации КК

в связи с этим краевые власти просят жителей, которые прикреплены к поликлинике, обращаться именно туда. В поликлиниках идет планомерная работа, специалисты объясняют все детально, есть карты на пациентов, там знают о наличии у них хронических заболеваний, есть ли аллергии.

- Все эти нюансы имеют значение при вакцинации. Нам важно не только добиться популяционного иммунитета, нам нельзя нанести вред. Человек, который имеет хронические заболевания, тяжелые аллергические реакции, не должен получать вакцину. Это опасно для здоровья, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.

На сегодняшний день на Кубани уже привито более 84 тысяч местных жителей. Для того, чтобы добиться популяционного иммунитета, необходимо привить около 60% взрослого населения края – то есть 2,6 млн человек.

– Кубань – один из самых густонаселенных субъектов. Вакцинация у нас займет больше времени. Но мы сегодня прикладываем все усилия, чтобы процесс был комфортным и понятным для жителей, – сказала Анна Минькова.