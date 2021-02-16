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В Краснодаре пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на Кубани

В ближайшие дни погода в Краснодарском крае будет ухудшаться, прогнозируются морозы до минус 20 градусов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что властям края жители региона массово жалуются на плохо расчищенные и не обработанные дороги, перебои с отоплением в домах.

Поэтому 16 февраля в Краснодаре пройдет заседание КЧС по непогоде, где обсудят алгоритм действий и детально обсудят все направления направления работы в непростых погодных условиях.

– Понимаю, что такая снежная погода – ситуация для Кубани непривычная. Но мы должны максимально обеспечить нормальную жизнедеятельность региона и безопасность людей, – написал губернатор в социальных сетях.

Как сообщается, в заседании примут участие глава ГУ МЧС России по краю Олег Волынкин, вице-губернаторы, руководители дорожных служб региона и ресурсных компаний, главы районов и городов.