61-летний житель Армавира зарезал приятеля-ревнивца и получил за это 9 лет тюрьмы

Фото СК РФ

Трагедия произошла вечером 23 ноября 2020 года на улице Советской Армии в Армавире, где выпивали двое приятелей.

Во время застолья гость вдруг стал вспомнил о своих подозрениях в связи хозяина дома с его супругой, и обвинил в этом собутыльника.

В ответ на упреки это 61-летний хозяин квартиры схватил столовый пож и дважды ударил им гостя в грудь и ногу. Тот рухнул на пол и признаков жизни больше не подавал.

Тело убитого нашла родственница хозяина. Она и вызвала на место полицию.

- Собранные следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему Анатолию Болтовинову. Он признан виновным в убийстве 52-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ). ,-сообщает СУ СК по краю.

Приговором суда Анатолию Болтовинову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.