На Кубани выставят круглосуточные патрули у замерзших водоемов

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На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 16 февраля губернатор Вениамин Кондратьев потребовал от экстренных служб усилить контроль безопасности жителей края

Глава региона напомнил, что нынешней зимой на Кубани произошло несколько несчастных случаев из-за выхода людей на тонкий лед.

При этом в ближайшие дни погода в крае будет лишь ухудшаться. Из-за морозов лед на водоемах установился, но он очень ненадежен – толщиной до 1 сантиметра. Еще более усугубляет ситуацию выпавший снег.

Кондратьев подчеркнул, что нужно организовать круглосуточные патрули в городах и районах, где на реках, озерах, лиманах есть опасность провалиться под лед.

- Особенно, если дорога в школу идет мимо реки или населенный пункт находится рядом с водой. Нужно привлечь к этой работе казаков, арендаторов водоемов, Информируйте людей. Водоемы будут замерзать, но опасность все равно остается, – сказал губернатор