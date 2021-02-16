На Кубани сформировано более 1100 бригад для ликвидации аварий на тепло- и электросетях

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В течение ближайших дней, вплоть до 20 февраля местами в крае ожидается снегопад и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Все это может привести к порывам линий электропередач. Наиболее сложная ситуация в этом смысле ожидается в окрестностях Сочи.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил сформировать аварийно-восстановительные бригады для ликвидации возможных аварий.

– Сильные морозы еще не наступили, а порывы на сетях были. Это качество работы теплоснабжающих организаций. Значит, компании не выдержали подготовку к зиме. Если они не в состоянии оперативно ликвидировать последствия аварий, в следующую зиму с ними работать не будем, – отметил глава региона.

За период с 11 февраля в крае зафиксировано более 30 нарушений в работе объектов ТЭК.

Для ликвидации аварий на сетях планируется задействовать более 1100 восстановительных бригад общей численностью свыше 5300 человек.