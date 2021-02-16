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Почти 40 управляющих компаний и ТСЖ Краснодара не справились с расчисткой снега

Мэрия краевого центра проверила работу коммунальщиков во время снегопадов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

Все управляющие компании Краснодара сейчас ведут работы по расчистке снега во дворах и наледи на крышах. Этот вид работ заложен в договорах на обслуживание домов, и производится без дополнительной оплаты.

В мэрии Краснодара проанализировали работу всех управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК города в период снегопадов.

- Однако из-за непростых погодных условий справляются с работой не все. Некоторые не успевали расчистить вовремя, некоторые делали это некачественно. Во время рейдов мы проверили более одной тысячи домов, по ряду выявили нарушения, - рассказала начальник отдела жилищного контроля Елена Шлыкова.

В Краснодаре насчитывается почти 9950 многоквартирных домов Эти здания обслуживают около 250-ти управляющих компаний, а также более восьмисот ТСЖ и ЖСК.

По данным мэрии, не справились с расчисткой снега расчистке от снега 22 управляющие компании и 19 ТСЖ. По этим случаям составлены акты, которые направлены в государственную жилищную инспекцию региона.