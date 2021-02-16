Краснодарский край вошёл в число регионов с наибольшим количеством принятых заявлений по оформлению недвижимости на расстоянии

Фото мэрии Сочи

Среди регионов в 2020 году наибольшую активность показали Москва и Московская область – здесь зарегистрировано соответственно 32 тыс. и 56,5 тыс. заявлений, поданных экстерриториально. В Краснодарском крае в ушедшем году было зарегистрировано 29 тыс. заявлений по экстерриториальному принципу. Также в число регионов с высоким спросом на оформление недвижимости на расстоянии вошли Санкт-Петербурге – 24 тыс., Пермский край – 22 тыс., Тверская область – 18,5 тыс.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, по итогам 2020 года спрос граждан на услуги по экстерриториальному оформлению недвижимости увеличился.

Напомним, экстерриториальный принцип оказания услуг делает возможным обращение граждан за регистрацией прав и проведением государственного кадастрового учета независимо от места расположения объекта недвижимости.

В 2020 году наибольшая востребованность экстерриториальных услуг наблюдалась в Центральном и Приволжском федеральных округах, где было зарегистрировано 160,2 тыс. и 83,7 тыс. таких заявлений. На их долю приходится 51% от числа всех экстерриториальных сделок в стране.

Всего же по России количество обработанных заявлений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, поступивших со всех регионов РФ по экстерриториальному принципу составило до 478 тыс.

В числе лидеров также Южный (59,6 тыс. экстерриториальных сделок), Северо-Западный (62 тыс.), Уральский (42,4 тыс.) и Сибирский (39 тыс.) федеральные округа.

Отметим, что жителю Краснодарского края совершенно необязательно ехать в Алтайский край или Владимирскую область, чтобы оформить объект недвижимости. Он может подать необходимые для проведения кадастрового учета и государственной регистрации права документы в своем регионе. Готовые документы он получит в офисе Кадастровой палаты. Это, безусловно, сэкономит немало сил, средств и времени для заявителя.

Как ранее сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в настоящее время ведомством совместно с Минэкономразвития России прорабатывается механизм, в рамках которого в 2021 году приём документов по экстерриториальному принципу будет организован во всех многофункциональных центрах (МФЦ) страны.

То есть граждане, не покидая места своего проживания, смогут прийти в ближайший МФЦ и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе РФ. В настоящее время это возможно сделать в офисах Федеральной кадастровой палаты по предварительной записи (открыта в личном кабинете на портале Росреестра) и во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве.