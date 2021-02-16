Количество рекламных конструкций в Сочи будет сокращено на 70%

Фото мэрии Сочи

В знаковых местах курорта будут применяться рекламные модули нового формата, с динамической сменой изображений.

– Как минимум 70 процентов рекламных конструкций в центральных местах курорта надо убрать, открыть горожанам и туристам вид на город, зелень, море. Необходимы четкие, внятные, доступные правила, которые нужно проработать совместно с Городским Собранием и закрепить законодательно, – отметил глава города Алексей Копайгородский в ходе совещания в мэрии. На разработку новой концепции специалистам дан месяц.

– Улицы перенасыщены вывесками. Они чрезмерны, избыточны, искажают историческую архитектуру. В дизайне городской среды недопустимы мерцающие экраны и бегущие строки, стробоскопы, вертикальные конструкции, – рассказал главный архитектор Сочи Антон Глушков.

Планируется, что с домов в Сочи уберут и двуязычные аншлаги, которые разрабатывались перед ОИ 2014 года. Длинные названия улиц на них отображаются зачастую с ошибками. Сейчас разрабатывается новый, более лаконичный дизайн таких аншлагов.