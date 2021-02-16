ФСБ на Кубани задержала крупного наркокурьера с 3 килограммами мефедрона

Фото УФСБ по краю

Сотрудниками УФСБ России по краю выявлена и пресечена деятельность крупного наркокурьера. Гражданин России причастен к организации канала поставок и сбыта больших партий наркотиков на Кубани.

На стационарном посту ДПС «Кущевский» оперативниками ФСБ был задержан водитель, в машине которого среди личных вещей были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с неизвестным веществом. По результатам экспертизы установлено, что в пакетах находится синтетический наркотик мефедрон общим весом более 3 кг.

- Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления,- сообщает пресс-служба ведомства.