Прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла на 4% в 2020 году

За 2020 год ГК ВТБ Лизинг заключил более 29 тыс. новых договоров, услугами компании воспользовались свыше 28 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На начало 2021 года основную часть в портфеле ВТБ Лизинг занимали авиационный транспорт и железнодорожная техника (по 40%), а также легковые и грузовые автомобили (11%). Наиболее высокими темпами в прошлом году росли сегменты медицинского оборудования (в 27 раз) и телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (в 2 раза), также в портфеле появились морские суда. Позитивную динамику показали сегмент спецтехники (+16%), легковые автомобили (+14%), железнодорожная техника и авиационный транспорт (по 12%), грузовой автотранспорт (+6%).

«Прошедший год показал, что даже в непростых условиях компания способна справляться с внешними вызовами и оперативно перестраивать свой бизнес под новую реальность. Работая в постоянном диалоге с клиентами, мы смогли поддержать их в период пандемии и сохранить подавляющее большинство заключенных контрактов. Благодаря, в том числе, и этим шагам даже те компании, чей бизнес особенно сильно пострадал, смогли со временем вернуться в платежный график и сохранить возможность пользоваться транспортом, техникой и оборудованием, находящимися в лизинге, для осуществления своей деятельности. Мы смогли привлечь клиентов по ряду новых для нас видов лизингового имущества, спрос на инвестиции в которые существенно возрос на фоне пандемии. В прошлом году у нас стали брать гораздо больше медицинского и телекоммуникационного оборудования, хотя раньше в этих сегментах лизинг был крайне мало задействован. В целом этот период способствовал повышению востребованности инструментов лизинга в экономике страны, и я уверен, что дальше популярность нашей услуги будет только расти», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.