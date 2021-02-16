Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напутствовал молодых политиков Кубани.

Фото: ЗСК

Сегодня председатель кубанского парламента открыл учебный семинар для членов Советов молодых депутатов. Тема обучения – повышение эффективности деятельности при осуществлении местного самоуправления. Участие в работе принял вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.

В приветственном слове Юрий Бурлачко назвал открытие семинара значимым событием. И напомнил о том, что в прошлом году Совет молодых депутатов Кубани отметил свое 15-летие. За это время, он стал признанной и востребованной школой политического лидерства, которую прошли многие управленцы.

Глава ЗСК акцентировал внимание на том, что структура Совета повторяет структуру ЗСК. Поэтому призвал молодых парламентариев чаще принимать участие в работе комитетов и сессий.

Юрий Бурлачко поблагодарил молодых коллег за заинтересованность, отзывчивость и готовность прийти на помощь - цитата - «Именно эти качества всегда были и, уверен, впредь будут присущи нашим молодым парламентариям» - конец цитаты.

Молодых депутатов поприветствовал вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, который в недавнем прошлом сам прошел школу Совета молодых депутатов. Замглавы региона дал несколько советов по улучшению работы с избирателями.

Далее работа семинара продолжилась в формате лекций, тренингов и практических занятий. Спикерами по актуальным вопросам стали депутаты ЗСК, руководители и специалисты управлений кубанского парламента, представители администрации региона и крайизбиркома.