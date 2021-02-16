СберБанк обеспечил возможность снимать наличные в магазине в Тимашевском районе

Если раньше до ближайшего банкомата нужно было ехать в ст. Новокорсунскую, то теперь жители хутора могут снимать наличные, оплачивать ЖКХ и интернет в магазине «Продукты» по адресу ул. Красная, 100.

Воспользоваться услугой можно при покупке товаров в магазине и оплате банковской картой любого банка. Минимальная сумма снятия – 100 рублей, максимальный суточный лимит - 5 000 рублей. При операции необходимо введение ПИН-кода. Комиссия при снятии наличных по картам СберБанка не взимается.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю: «СберБанк дает жителям удаленных и малонаселенных территорий нашего края возможность снимать наличные и оплачивать коммунальные услуги непосредственно в своем населенном пункте. Жители экономят время и средства на дорогу, а торговая точка-партнер банка получает новых клиентов и увеличивает оборот, поскольку покупка товара - это обязательное условие для снятия наличных. В Краснодарском крае Сбер уже подключил к сервису 124 торговые точки, со временем их количество будет только расти».

Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами банка и могут выдавать наличные. Чтобы стать партнером банка, предприятию нужно обратиться по адресу эл.почты oabesedina@sberbank.ru.

Сбербанк Тимашевском районе представлен разветвленной структурой, включающей 13 офисов. На территории округа действуют 39 банкоматов и 5 информационно-платежных терминалов.