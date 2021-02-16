44 года развития: Краснодарская бальнеолечебница отметила день рождения

Светлана Анисимова Фото: Архив "КП"

Центр восстановления здоровья «Краснодарская бальнеолечебница» или сокращенно КБЛ начинается с месторождения минеральной воды - йодобромной для наружного применения и «Краснодар-3» для питьевого лечения. Именно этот живительный источник является основой лечения. Его окрыли в 1973 году.

Сама бальнеолечебница появилась в 1977 году. КБЛ сегодня, спустя 44 года, это центр восстановления здоровья.

Большое внимание уделяется профилактике различных заболеваний.

Фото: КБЛ

- Мы абсолютно уверены, что предупредить всегда легче, чем лечить. Поэтому настоятельно рекомендуем своим пациентам ежегодно проходить курсы профилактики хотя бы по тем направлениям, которые уже вызывали беспокойство, - пояснила в эфире главврач КБЛ Светлана Анисимова. - Вопрос профилактики также касается и взрослых пациентов. Огромное количество пациентов ежегодно обращается к нам с вопросами болей в спине, гастритами, язвами. Чтобы эти и другие болезни перестали отравлять людям жизнь, мы всегда назначаем профилактические курсы через 6-12 месяцев после завершения лечения.

Сегодня врачебный состав КБЛ охватывает 17 медицинских направлений. Это аллергологи, пульмонологи, гинекологи, урологи, неврологи, травматологи-ортопеды, отоларингологи, дерматологи, гастроэнтерологи, терапевты и педиатры, физиотерапевты, эндокринологи и многие другие доктора.

- По всем этим направлениям мы подбираем программы лечения, в основе которых только природные лекари: наша минеральная вода, целебные сакские и ейские грязи, физические факторы. Именно такой подход к лечению пациентов - без назначения длинных списков лекарств - позволяет бороться с проблемой, воздействуя локально только на ее источник, не нанося вреда всему организму, - уверена главврач КБЛ Светлана Анисимова.

Что является самым популярным у краснодарцев в бальнеолечебнице?

Фото: КБЛ

- Наверное, наиболее популярны сегодня - лечение заболеваний позвоночника, вопросы мужского и женского здоровья, в частности бесплодия, болезни верхних дыхательных путей у взрослых и детей, - рассказала Светлана Анисимова. - Особое место занимают программы похудения и омоложения - наши пациентки давно распробовали чудодейственный эффект от душа Шарко в сочетании с криосауной, талассотерапией, детокс-очищением на минеральной воде и многими другими процедурами. А главное, что отличает наши программы от любого другого курса похудения, который сегодня можно купить в интернете, - у нас этот процесс проходит под наблюдением врачей-гастроэнтерологов, которые индивидуально расписывают программы и отслеживают результат.

В честь Дня рождения КБЛ вплоть до 11 марта прием врачей-терапевтов будет стоит 250 рублей вместо стандартной цены 1090 рублей. Также пациентам стоит помнить, что все приемы в здравнице идут по предварительной записи, в удобное время - без каких-либо очередей и ожидания.