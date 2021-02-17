Три дня максимальных скидок на квартиры в ЖК «Отражение»

Фото предоставлено пресс-службой СК "Неометрия"

ЖК "Отражение" приглашает вас в офис продаж с 10:00 до 19:00 по адресу: Краснодар, ул. Александра Покрышкина, 5а за выгодными условиями покупки! На ярмарке вы сможете выбрать квартиру с максимальной скидкой до 240 000 рублей в современном стильном ЖК!

«Отражение» – это комплекс из 4 домов комфорт-класса переменной высотности (22-23 этажа), расположенный в районе Западного Обхода. Здесь продуманы все детали: уникальный проект благоустройства территории, безопасный закрытый двор и парковка. Дополнительно во дворе установлено видеонаблюдение, а в каждом подъезде – колясочные и велосипедные помещения. В шаговой доступности – гипермаркеты «Леруа Мерлен», «Семейный Магнит», академия футбола «Краснодар». За 5 минут на авто можно доехать до ТРК «Красная площадь». Рядом с ЖК расположены фитнес-клуб, детские сады, школа и другие объекты инфраструктуры.

Первый литер ЖК «Отражение» будет сдан в 3 квартале 2022 года. А приобрести квартиру с выгодой можно уже сейчас.

На ярмарке в ЖК «Отражение» вы:

– получите подробную информацию о комплексе, застройщике, вариантах покупки,

– узнаете расчет стоимости квартиры при ипотеке, льготной программе с пониженной ставкой, рассрочке, материнском капитале*,

– познакомитесь с дополнительными услугами: вариантами отделки, ремонтом «под ключ» и других бонусах от строительной компании «Неометрия»,

– сможете купить кладовую в вашем будущем доме.

Поспешите – максимальная скидка до 240 тыс. рублей действует только 3 дня!**

Ждем вас 20, 21 и 22 февраля с 10:00 до 19:00 в офисе продаж ЖК «Отражение» по адресу: Краснодар, ул. Александра Покрышкина 5а.

Застройщик ЖК Отражение – ООО СЗ "Дарстрой-Запад" с проектной декларацией можно ознакомиться https://neometria.ru/krasnodar/complex-otrazhenie/ Застройщик ООО СЗ "Дарстрой-Запад" входит в группу СК «Неометрия»