В Сочи женщина поставила на учет 67 иностранцев

В отношении женщины идет проверка.

Нарушение миграционного законодательства выявили сочинские правоохранители. Во время проверки они установили, что 51-летняя местная жительница фиктивно ставила на учет иностранцев.

- В общей сложности, в списке оказалось 67 нелегалов. При этом для граждан она не предоставляла место для проживания, - говорит «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Женщина не собиралась сдавать квартиру гостям из другой страны, но все же за свои услуги получала вознаграждение. Какую сумму ей удалось заработать, выясняют в полиции.

- На данный момент проводится проверка, - добавляют правоохранители. – Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания».

Виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.