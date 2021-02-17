ВТБ выдал более 70 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой

«В феврале, по нашей оценке, рост ипотечного рынка в России продолжается, и госпрограмма остается одним из драйверов повышенного спроса. В ВТБ по льготной ставке выдается каждый третий кредит. Уже в первом квартале нынешнего года мы планируем довести общий объем выдач по ней с начала действия программы до четверти триллиона рублей. При этом пик продаж по льготным кредитам, очевидно, придется на второй квартал, и мы готовы удовлетворить спрос наших клиентов в полном объеме», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

По итогам 1,5 месяцев 2021 года ВТБ выдал по льготной ставке 7,2 тыс. кредитов почти на 25 млрд рублей. Средний размер первоначального взноса по программе составляет порядка 33%, средний размер ипотечного кредита – около 3,2 млн рублей. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляют на 18 лет.

Наибольшую активность в рамках госпрограммы проявляют заемщики Московского региона (объем выдач составляет 106 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (28,6 млрд), Республики Татарстан (8,6 млрд), Новосибирской области (7,4 млрд), Краснодарского края (7,4 млрд).

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.