В Новороссийске в дупле дерева нашли килограмм наркотиков

Девушке грозит реальный срок

Силовики Новороссийска проводили розыскные мероприятия по наркотикам. Пакет с килограммом запрещенного вещества они нашли в лесу. Он был тщательно спрятан от посторонних глаз – в дупле дерева. Чтобы найди хозяина «клада», правоохранители устроили облаву.

- Полицейские положили на место найденного пакета похожий макет и выставили круглосуточное наблюдение. Их удивление было, когда они увидели, как к месту находки пробирается девушка. Она сразу же была задержана, при ней был как раз подложный сверток, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Личность задержанной силовики быстро установили, ей оказалась 38-летняя сотрудница водоканала из Крыма. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.